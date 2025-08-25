Премьер Норвегии: Поможем Украине с поставками газа до отопительного сезона

О нас

25 августа 2025 г. 15:59
Норвегия окажет содействие Украине с поставками газа перед предстоящим зимним сезоном.

Как передает Report, об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Речь идет о дополнительных средствах - почти 84 млн евро.

"Зимой Украина может столкнуться с нехваткой энергоресурсов. Поэтому мы совместно с европейскими партнерами финансируем поставки газа и накопления запасов", – отметил премьер.

В свою очередь, Зеленский сообщил, что ВС России совершая воздушные атаки на газовую инфраструктуру, пытаются "сорвать подготовку" Украины к отопительному сезону.

