Премьер Норвегии: Поможем Украине с поставками газа до отопительного сезона

Норвегия окажет содействие Украине с поставками газа перед предстоящим зимним сезоном.
Как передает Report, об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
Речь идет о дополнительных средствах - почти 84 млн евро.
"Зимой Украина может столкнуться с нехваткой энергоресурсов. Поэтому мы совместно с европейскими партнерами финансируем поставки газа и накопления запасов", – отметил премьер.
В свою очередь, Зеленский сообщил, что ВС России совершая воздушные атаки на газовую инфраструктуру, пытаются "сорвать подготовку" Украины к отопительному сезону.