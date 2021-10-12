Премьер Норвегии подала в отставку

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг подала королю Харальду V прошение об отставке действующего кабинета в связи с победой на сентябрьских выборах Рабочей партии. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте правительства с

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг подала королю Харальду V прошение об отставке действующего кабинета в связи с победой на сентябрьских выборах Рабочей партии. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте правительства страны.

"Парламентские выборы 13 сентября 2021 года привели к созданию парламентской основы для нового правительства. Поэтому сегодня в 13 часов на заседании Государственного совета я подаю заявление об отставке правительства", - сказала Сульберг.

Теперь король Норвегии Харальд V обратится к лидеру Рабочей партии Йонасу Гару Стёре с поручением сформировать новый кабинет министров.