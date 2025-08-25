Премьер Норвегии: Перед началом мирных переговоров необходимо добиться прекращения огня между РФ и Украиной

Перед началом мирных переговоров необходимо добиться прекращения огня между Россией и Украиной.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом сказал находящийся с визитом в Киеве премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, прекращение огня также поможет эффективному проведению мирных переговоров:

"Это была первоначальная идея и наших американских партнеров. Что касается гарантий безопасности для Украины, то, по нашему мнению, наиболее оптимальный путь - это неограниченная поддержка украинской армии. Потому что собственная сила Украины - это лучшая гарантия ее национальной безопасности".