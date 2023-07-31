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Премьер Нигера заявил об иностранном следе в протестах против Франции

Премьер Нигера заявил об иностранном следе в протестах против Франции Премьер-министр Нигера Ухумуду Махамаду назвал необъяснимым всплеск антифранцузских выступлений в стране и выразил уверенность, что за акцией протеста у посольства Франции в минувшие выходные стоят внешние силы.
Другие страны
31 июля 2023 г. 13:02
Премьер Нигера заявил об иностранном следе в протестах против Франции

Премьер-министр Нигера Ухумуду Махамаду назвал необъяснимым всплеск антифранцузских выступлений в стране и выразил уверенность, что за акцией протеста у посольства Франции в минувшие выходные стоят внешние силы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил он в интервью телеканалу France 24.

"Это на самом деле необъяснимая концентрация [антифранцузских настроений]. Как вы знаете, существует целая сеть альтерглобалистов и других, которые только и стремятся вмешиваться в подобные события", - сказал он. Махамаду заверил, что в Нигерии "нет никаких антифранцузских настроений", и утверждал, что подобные события финансируются некими организациями извне.

"Как вы видели на последней манифестации, они [демонстранты] размахивали флагом другой страны, как будто Нигер не может обойтись без другой страны. Вы просите ухода Франции, нападаете на ее посольство и одновременно просите, чтобы другая страна пришла вас спасти. Это необъяснимо", - сказал он.

Махамаду в момент военного переворота в Нигере занимал должность премьер-министра и находился с визитом в Риме. И хотя после этих событий глава МИД Нигера Асуми Масуду, также находившийся за пределами страны, объявил себя исполняющим обязанности главы правительства, Махамаду в интервью France 24, которое он давал, находясь в Париже, заявил, что все еще является премьер-министром.

Крупная демонстрация проходила 30 июля перед зданием посольства Франции в Ниамее. Протестующие выступали, в частности, против присутствия на территории страны иностранных войск.

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