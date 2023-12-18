Премьер Нигера не исключает возможность военного вторжения в страну

Нигер все еще не исключает вероятности военного вторжения в страну, но готов его отразить.

Нигер все еще не исключает вероятности военного вторжения в страну, но готов его отразить.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн в интервью российским СМИ.

По его словам, если какая-то страна решит атаковать Нигер, он "будет защищаться".

"Не нужно питать иллюзий, в любой момент что-то может случиться. Но помните, что у нас закаленная армия, армия, которая сильнее террористов", - сказал он.

В конце июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума. В августе военные объявили об отмене всех соглашений с Францией и потребовали вывода ее войск. 2 декабря власти Нигера вышли из всех структур регионального объединения государств "Сахельская пятерка", в том числе из объединенных вооруженных сил.