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Премьер Нигера не исключает возможность военного вторжения в страну

Премьер Нигера не исключает возможность военного вторжения в страну Нигер все еще не исключает вероятности военного вторжения в страну, но готов его отразить.
Другие страны
18 декабря 2023 г. 09:36
Премьер Нигера не исключает возможность военного вторжения в страну

Нигер все еще не исключает вероятности военного вторжения в страну, но готов его отразить.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн в интервью российским СМИ.

По его словам, если какая-то страна решит атаковать Нигер, он "будет защищаться".

"Не нужно питать иллюзий, в любой момент что-то может случиться. Но помните, что у нас закаленная армия, армия, которая сильнее террористов", - сказал он.

В конце июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума. В августе военные объявили об отмене всех соглашений с Францией и потребовали вывода ее войск. 2 декабря власти Нигера вышли из всех структур регионального объединения государств "Сахельская пятерка", в том числе из объединенных вооруженных сил.

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Версия на английском языке Niger's PM does not rule out possibility of military invasion of his country
Версия на азербайджанском языке Niger hərbi müdaxiləni dəf etməyə hazırdır

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