О нас

Премьер Нигера: Альянс государств Сахеля предотвратил вторжение ECOWAS

Премьер Нигера: Альянс государств Сахеля предотвратил вторжение ECOWAS Формирование Альянса государств Сахеля спасло Нигер от разрушения, предотвратив вторжение сил Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS).
Другие страны
31 декабря 2023 г. 16:02
Премьер Нигера: Альянс государств Сахеля предотвратил вторжение ECOWAS

Формирование Альянса государств Сахеля спасло Нигер от разрушения, предотвратив вторжение сил Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Али Ламин Зейн.

"Альянс государств Сахеля сыграл решающую роль в предотвращении разрушения Нигера, задуманного ECOWAS", - сказал Зейн выступая на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран Альянса государств Сахеля в Ниамее.

По его словам, решительная позиция участников объединения не позволила осуществиться «воинственным замыслам, которые вынашивали некоторые государства ECOWAS».

Альянс государств Сахеля включает в себя Буркину-Фасо, Мали и Нигер.

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ECOWAS) – региональный союз 15 стран Западной Африки. Блок имеет собственные коллективные вооруженные силы ECOMOG.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nigerin Baş naziri: Sahel Alyansı ECOWAS işğalının qarşısını alıb
Версия на английском языке Niger PM: Sahel Alliance prevented ECOWAS invasion

Другие новости из категории

Председатель КНР призвал к усилиям ради построения лучшего мира
Председатель КНР призвал к усилиям ради построения лучшего мира
31 декабря 2023 г. 16:47
Сайт агентства БелТА подвергся хакерской атаке
Сайт агентства БелТА подвергся хакерской атаке
31 декабря 2023 г. 16:21
МИД Британии призвал Иран повлиять на хуситов
МИД Британии призвал Иран повлиять на хуситов
31 декабря 2023 г. 16:15
В Израиле отложили проведение местных выборов из-за войны в Газе
В Израиле отложили проведение местных выборов из-за войны в Газе
31 декабря 2023 г. 15:37
Число погибших в Газе с начала эскалации приблизилось к 22 тыс.
Число погибших в Газе с начала эскалации приблизилось к 22 тыс.
31 декабря 2023 г. 15:15
Ким Чен Ын: На Корейском полуострове сосуществуют два самых враждебных государства
Ким Чен Ын: На Корейском полуострове сосуществуют два самых враждебных государства
31 декабря 2023 г. 14:49
Глава ЕЦБ: Евро помогает Европе оставаться самостоятельной
Глава ЕЦБ: Евро помогает Европе оставаться самостоятельной
31 декабря 2023 г. 14:38
Лукашенко поставил задачу спецслужбам усилить контроль за обстановкой в стране
Лукашенко поставил задачу спецслужбам усилить контроль за обстановкой в стране
31 декабря 2023 г. 14:22
Правительство Израиля утвердило замену главы МИД
Правительство Израиля утвердило замену главы МИД
31 декабря 2023 г. 13:59
Премьер Баварии: Вооруженным силам Германии нужна армия дронов
Премьер Баварии: Вооруженным силам Германии нужна "армия дронов"
31 декабря 2023 г. 13:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi