Премьер Нигера: Альянс государств Сахеля предотвратил вторжение ECOWAS

Формирование Альянса государств Сахеля спасло Нигер от разрушения, предотвратив вторжение сил Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS).

Формирование Альянса государств Сахеля спасло Нигер от разрушения, предотвратив вторжение сил Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Али Ламин Зейн.

"Альянс государств Сахеля сыграл решающую роль в предотвращении разрушения Нигера, задуманного ECOWAS", - сказал Зейн выступая на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран Альянса государств Сахеля в Ниамее.

По его словам, решительная позиция участников объединения не позволила осуществиться «воинственным замыслам, которые вынашивали некоторые государства ECOWAS».

Альянс государств Сахеля включает в себя Буркину-Фасо, Мали и Нигер.

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ECOWAS) – региональный союз 15 стран Западной Африки. Блок имеет собственные коллективные вооруженные силы ECOMOG.