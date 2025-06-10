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Премьер Нидерландов призвал к усилению контроля над миграцией в ЕС

Премьер Нидерландов призвал к усилению контроля над миграцией в ЕС Нидерланды рассчитывают на согласованные усилия Евросоюза по ужесточению миграционной политики.
Другие страны
10 июня 2025 г. 21:33
Премьер Нидерландов призвал к усилению контроля над миграцией в ЕС

Нидерланды рассчитывают на согласованные усилия Евросоюза по ужесточению миграционной политики.

Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр королевства Дик Схоф, подчеркнув, что национальные меры уже реализуются.

"Нидерландское правительство принимает меры по ужесточению контроля над миграцией. Мы полагаем, что такие же шаги следует предпринять на уровне ЕС", - заявил он в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине.

По оценкам Схофа, в этом вопросе критическую важность имеет сотрудничество с третьими странами.

Отдельно премьер затронул тему антимигрантских протестов в королевстве, в ходе которых граждане 9 июня своими силами контролировали границу, пытаясь справиться с наплывом беженцев.

"Все должны действовать в рамках закона", - подчеркнул Схоф, комментируя этот инцидент.

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