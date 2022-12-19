Премьер Нидерландов принес извинения за историческую роль страны в рабовладении

Нидерландский премьер-министр Марк Рютте принес извинения от имени государства за историческую роль страны в рабовладении. На протяжении многих лет Нидерланды делали возможным, поощряли и обогащались за счет рабовладения, отметил он, выступая в понедельни

Нидерландский премьер-министр Марк Рютте принес извинения от имени государства за историческую роль страны в рабовладении. На протяжении многих лет Нидерланды делали возможным, поощряли и обогащались за счет рабовладения, отметил он, выступая в понедельник в Национальном архиве, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Люди были превращены в товар, эксплуатировались и торговались от имени голландского государства, - подчеркнул премьер, слова которого приводит Нидерландская телерадиовещательная корпорация. - Человеческое достоинство не ставили ни в грош. И я приношу извинения за это".

Ранее несколько организаций призвали правительство повременить с извинениями и сделать это 1 июля, когда по всей стране проводятся торжественные мероприятия и празднования по случаю отмены рабства. Однако власти решили не откладывать этот шаг. "Мы знаем, что нет одной даты, которая будет правильной для всех, так же, как и нет правильных для всех слов, - сказал Рютте. - Однако это не повод не делать ничего. Нам нужно двигаться дальше и продолжать вести сложный разговор, посвященный рабовладельческому прошлому".

В понедельник аналогичные церемонии с участием голландских министров проходят в Суринаме и на шести островах Карибского моря, являющихся или являвшихся частью Королевства Нидерланды.