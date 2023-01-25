Премьер Нидерландов: Готовы выкупить у ФРГ танки Leopard 2 для передачи Киеву

Нидерланды могут выкупить у Германии танки Leopard 2 для их последующей передачи Украине.

Нидерланды могут выкупить у Германии танки Leopard 2 для их последующей передачи Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду премьер-министр Марк Рютте в интервью телеканалу RTL.

"Если вклад со стороны Нидерландов поможет, то мы готовы сделать это", - сказал он.

На вооружении нидерландской армии танки Leopard 2 не стоят, однако страна арендует 18 таких боевых машин у Германии. В качестве возможного варианта Рютте назвал выкуп данной техники с последующей передачей Украине.

В соответствии с соглашениями, заключенными двумя странами, указанные танки принадлежат Германии, но могут быть использованы для защиты Нидерландов. 43-я механизированная бригада ВС Нидерландов интегрирована в 1-ю танковую дивизию ФРГ.