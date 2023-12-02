Премьер-министр Непала призвал развитые страны делиться ресурсами для борьбы с изменением климата

Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал призвал экономически развитые страны мира делиться с развивающимися государствами финансами и технологиями для борьбы с климатическими изменениями.

Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал призвал экономически развитые страны мира делиться с развивающимися государствами финансами и технологиями для борьбы с климатическими изменениями.

Как передает Report, об этом он заявил на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае.

"Наименее развитые страны особенно уязвимы перед лицом изменения климата и отчаянно нуждаются в финансовой и технологической поддержке. Призываем экономически развитые страны, а также международное сообщество делиться ресурсами и технологиями с наименее развитыми государствами для борьбы с этими изменениями", - сказал он.