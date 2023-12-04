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Премьер Непала допустил возможность пересмотра решения о запрете TikTok

Премьер Непала допустил возможность пересмотра решения о запрете TikTok Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал допустил возможность пересмотра решения о запрете в стране социальной сети TikTok и вместо этого введения дополнительных мер регулирования платформы.
Другие страны
4 декабря 2023 г. 21:59
Премьер Непала допустил возможность пересмотра решения о запрете TikTok

Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал допустил возможность пересмотра решения о запрете в стране социальной сети TikTok и вместо этого введения дополнительных мер регулирования платформы.

Как передает Report со ссылкой на The Kathmandu Post, об этом глава правительства заявил на встрече с редакторами непальских СМИ.

"Увидев реакцию общественности на запрет, я теперь открыт к идее регулирования TikTok, как мы планируем делать и с другими социальными сетями. Мы можем регулировать эту платформу, используя директивы по работе социальных сетей 2023 года, согласование которых правительство завершает", - цитирует Дахала газета.

Кабмин Непала решил запретить TikTok 13 ноября, но дата вступления этой меры в силу не была согласована. Власти мотивировали решение "негативным влиянием соцсети на социальную гармонию". По данным правительства, за последние четыре года было зарегистрировано более 1,6 тыс. киберпреступлений на платформе.

По меньшей мере 30 общественных организаций выступили с критикой запрета. Они считают, что блокировка TikTok нарушает Конституцию Непала, Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах. Кроме того, решение критиковали представители входящих в правящую коалицию партий, пишет газета.

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