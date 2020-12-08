Премьер Молдовы заразился коронавирусом

Премьер-министр Молдовы Ион Кику заразился COVID-19.

Премьер-министр Молдовы Ион Кику заразился COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Харя.

"В связи с появлением некоторых симптомов, характерных для вируса COVID 19, премьер-министр Ион Кику провел соответствующий тест. Тест положительный. Премьер продолжит выполнять свои обязанности удаленно", - написал Борис Харя на своей странице в Facebook .

Ранее коронавирус перенесли председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаный, ряд министров и депутатов парламента.