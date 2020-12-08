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Премьер Молдовы заразился коронавирусом

Премьер Молдовы заразился коронавирусом Премьер-министр Молдовы Ион Кику заразился COVID-19.
Другие страны
8 декабря 2020 г. 23:33
Премьер Молдовы заразился коронавирусом
Ион Кику

Премьер-министр Молдовы Ион Кику заразился COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Харя.

"В связи с появлением некоторых симптомов, характерных для вируса COVID 19, премьер-министр Ион Кику провел соответствующий тест. Тест положительный. Премьер продолжит выполнять свои обязанности удаленно", - написал Борис Харя на своей странице в Facebook.

Ранее коронавирус перенесли председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаный, ряд министров и депутатов парламента.

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Версия на азербайджанском языке Moldovanın baş naziri koronavirusa yoluxdu

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