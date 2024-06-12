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Премьер Молдовы приветствовал санкции США против главы Гагаузии

Премьер Молдовы приветствовал санкции США против главы Гагаузии Премьер-министр Молдовы Дорин Речан приветствовал решение Минфина США ввести санкции против главы Гагаузии Евгении Гуцул.
Другие страны
12 июня 2024 г. 19:44
Премьер Молдовы приветствовал санкции США против главы Гагаузии

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан приветствовал решение Минфина США ввести санкции против главы Гагаузии Евгении Гуцул.

Как передает Report, об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Сегодня США ввели санкции против Евгении Гуцул за участие в гибридных действиях против Республики Молдова и ее граждан, действиях, финансируемых за счет денег из криминальных источников. Это решение последовало за эффективным сотрудничеством с нашими внешними партнерами, и мы продолжим предпринимать решительные действия по противодействию коррупции и угрозам национальной безопасности", - написал он.

По его словам, реакция США должна "послужить примером для судебной власти Республики Молдова".

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