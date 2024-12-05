Премьер Молдовы потребовал отставки главы Минэнерго и введения ЧП в энергетике

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан потребовал отставки министра энергетики Виктора Парликова, главы AO "Энергоком" Виктора Бынзаря и члена наблюдательного совета АО "Молдовагаз" Серджиу Тофилата.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан потребовал отставки министра энергетики Виктора Парликова, главы AO "Энергоком" Виктора Бынзаря и члена наблюдательного совета АО "Молдовагаз" Серджиу Тофилата.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом премьер заявил на брифинге в четверг.

"Я потребовал отставки министра энергетики Виктора Парликова. Я потребовал отставки директора "Энергокома". Мы потребовали отставки Серджиу Тофилата с должности члена наблюдательного совета АО "Молдовагаз", поскольку он заблокировал закупку газа", - заявил он.

По словам премьера, до назначения нового главы Минэнергетики, полномочия министра он берет на себя.

Речан сказал, что правительство требует от парламента ввести с 16 декабря режим ЧП в энергетике, что будет означать риски временного отключения от системы снабжения электроэнергией. Процедуру внедрения режима ЧП Кабмин затребует у парламента на будущей неделе, уточнил премьер.

Глава правительства также дал понять, что переговоров с российским "Газпромом" по поставкам газа больше не будет.