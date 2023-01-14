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Премьер Молдовы: Мы отстаем от Украины и Грузии в вопросе евроинтеграции

Премьер Молдовы: Мы отстаем от Украины и Грузии в вопросе евроинтеграции Молдова отстает от Украины и Грузии в процессе гармонизации законодательства, чтобы оно соответствовало европейским стандартам.
Другие страны
14 января 2023 г. 12:46
Премьер Молдовы: Мы отстаем от Украины и Грузии в вопросе евроинтеграции

Молдова отстает от Украины и Грузии в процессе гармонизации законодательства, чтобы оно соответствовало европейским стандартам.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Молдова, об этом заявила премьер страны Наталья Гаврилица.

"У нас есть источники и информация, которые указывают на то, что мы находимся в ситуации позади и Грузии, и Украины именно в вопросах гармонизации законодательства. Грузия и Украина начали этот процесс раньше, у них были правительства, которые сделали евроинтеграцию приоритетом. Мы вынуждены нагонять, я уверена, что наши усилия позволят справиться", - отметила она.

Ранее сообщалось, что Молдова выполнила меньше половины рекомендаций Еврокомиссии на 2022 год. Как заявила президент страны Майя Санду, из 35 пунктов власти республики выполнены лишь 16.

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