Премьер Молдовы потребовала отставки генпрокурора

Премьер-министр Молдовы Майя Санду после публикации журналистского расследования о слежке правоохранителей за оппозиционерами потребовала отставки генерального прокурора Эдуарда Харунжена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она написала в Facebook.

"За нарушение конституции и законов я прошу Харунжена подать в отставку. Вместо него по конкурсу будет утвержден независимый прокурор", - сообщила Санду. По ее словам, все граждане знают и говорят о том, что "прежний режим действует незаконно, вмешиваясь в частную жизнь, преследуя нас, прослушивая наши телефоны и частные разговоры".

"Правда хуже, чем мы себе представляли", - отметила Санду, лидер бывшей в оппозиции Партии действия и солидарности.

Ассоциация репортеров, занимающихся расследованиями и издательской безопасностью в Молдове, опубликовала доказательства того, что под пристальным вниманием прокуроров и полицейских оказались более 50 человек, включая политиков, представителей гражданского общества и журналистов.

"Их телефонные разговоры прослушивались, а за личной жизнью некоторых даже велось наблюдение. В их домах были установлены микрофоны и видеокамеры", - отмечается в публикации.