Премьер Молдовы допустил подписание долгосрочных контрактов на поставку газа из Румынии

Молдова думает о заключении долгосрочных контрактов на поставку газа и электроэнергии из Румынии с целью диверсификации источников поставок, заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан на совместной пресс-конференции с румынским коллегой Николаем Чукэ в Бу

Молдова думает о заключении долгосрочных контрактов на поставку газа и электроэнергии из Румынии с целью диверсификации источников поставок, заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан на совместной пресс-конференции с румынским коллегой Николаем Чукэ в Бухаресте.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, Речан, который находится в Румынии со своим первым зарубежным визитом, сообщил, что в ходе переговоров в Бухаресте вопросы энергетики были в центре внимания. Он отметил, что обсудил с румынским премьером развитие стратегического партнерства с Румынией в области энергетики, в том числе с точки зрения привлечения румынских инвестиций. Он уверен, что эта область "обладает большим потенциалом для развития".

"Мы обсудили вопросы содействия заключению долгосрочных контрактов на закупку электроэнергии и газа у румынских энергокомпаний с целью диверсификации источников поставок и укрепления безопасности левобережья Прута", - сказал Речан.

По его словам, в прошлом году Румыния уже оказала критически важную помощь Молдове, когда республика из-за военных действий в Украине лишилась источника поставок электроэнергии.

"Еще один пример твердой поддержки (со стороны Румынии) - это трубопровод Яссы-Кишинев, который используется сейчас и служит решающим фактором в обеспечении альтернативы российскому газу потребителям в Молдовы", - подчеркнул молдавский премьер.