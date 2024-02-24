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Премьер-министры Канады, Италии, Бельгии и глава Еврокомиссии прибыли в Киев

Премьер-министры Канады, Италии, Бельгии и глава Еврокомиссии прибыли в Киев Премьер-министры Канады, Италии, Бельгии и глава Еврокомиссии прибыли 24 февраля в Киев.
Другие страны
24 февраля 2024 г. 10:02
Премьер-министры Канады, Италии, Бельгии и глава Еврокомиссии прибыли в Киев

Премьер-министры Канады, Италии, Бельгии и глава Еврокомиссии прибыли 24 февраля в Киев.

Об этом Report передает со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что это визит солидарности во вторую годовщину начала войны между РФ и Украиной.

Премьер Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Бельгии Александр Де Кроо и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе приехали в Киев ночью на поезде из соседней Польши.

Сегодня Джорджа Мелони должна провести из Киева встречу лидеров G7 в формате видеоконференции. На встрече выступит президент Украины Владимир Зеленский. Главной темой саммита станет поддержка Украины.

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