Премьер-министры Канады, Италии, Бельгии и глава Еврокомиссии прибыли в Киев

Премьер-министры Канады, Италии, Бельгии и глава Еврокомиссии прибыли 24 февраля в Киев.

Премьер-министры Канады, Италии, Бельгии и глава Еврокомиссии прибыли 24 февраля в Киев.

Об этом Report передает со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что это визит солидарности во вторую годовщину начала войны между РФ и Украиной.

Премьер Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Бельгии Александр Де Кроо и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе приехали в Киев ночью на поезде из соседней Польши.

Сегодня Джорджа Мелони должна провести из Киева встречу лидеров G7 в формате видеоконференции. На встрече выступит президент Украины Владимир Зеленский. Главной темой саммита станет поддержка Украины.