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Премьер-министры Канады и Японии обсудили сотрудничество в оборонной сфере

Премьер-министры Канады и Японии обсудили сотрудничество в оборонной сфере Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его коллега из Японии Кисида Фумио обсудили возможности сотрудничества в области обороны и выразили готовность работать вместе для решения глобальных проблем.
Другие страны
18 ноября 2023 г. 07:17
Премьер-министры Канады и Японии обсудили сотрудничество в оборонной сфере

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его коллега из Японии Кисида Фумио обсудили возможности сотрудничества в области обороны и выразили готовность работать вместе для решения глобальных проблем.

Как сообщает Report, встреча лидеров двух стран состоялась на полях Саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

Стороны выразили готовность работать вместе для решения глобальных проблем, таких как конфликты на Ближнем Востоке, программы создания ядерного оружия в Северной Корее и ракетная угроза с ее стороны.

Трюдо высоко оценил роль Японии в лидерстве и согласованной деятельности, осуществленной во время ее председательства в G7, направленной на поддержание международного порядка, основанного на правилах. Премьер-министры выразили поддержку продолжения совместной работы по продвижению своих приоритетов.

Главы правительств подчеркнули важность двустороннего взаимодействия в сферах торговли, инвестиций и инноваций, а также построения устойчивых цепочек поставок.

Трюдо и Кисида также обсудили российско-украинскую войну.

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