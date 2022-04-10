Премьер-министра Румынии избрали лидером партии

Премьер-министр Румынии Николае Чукэ избран в воскресенье на внеочередном съезде Национал-либеральной партии (НЛП) ее лидером.

Премьер-министр Румынии Николае Чукэ избран в воскресенье на внеочередном съезде Национал-либеральной партии (НЛП) ее лидером.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Аджерпрес.

НЛП вместе с Социал-демократической партией (СДП) и Демократическим союзом венгров Румынии (ДСВР) образуют в стране правящую коалицию.

55-летний генерал в отставке Чукэ был избран председателем подавляющим большинством голосов делегатов. Он был назначен премьером в ноябре прошлого года. В 2015-2019 гг. Чукэ занимал должность начальника Генштаба ВС страны. С 2019 года был министром национальной обороны, по итогам парламентских выборов 2020 года стал сенатором.

Чукэ был единственным кандидатом на пост председателя НЛП после того, как его предшественник Флорин Кыцу неделю назад подал в отставку, утратив поддержку партийных организаций. Согласно уставу НЛП, ее лидер должен иметь партийный стаж не менее 5 лет, однако для Чукэ, который стал членом партии в 2020 году, было сделано исключение.

Как сообщили на съезде, согласно последним опросам, рейтинг поддержки НЛП составляет 22,2%, СДП - 31,1%, Альянса за объединение румын - 16,2%, ДСВР - 5%.

Отметим, что парламентские, президентские, европарламентские и местные выборы намечены в Румынии на 2024 год.