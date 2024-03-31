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Премьер-министра Израиля прооперируют

Премьер-министра Израиля прооперируют Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня вечером перенесет операцию по лечению грыжи, пост премьера временно займет заместитель премьера и министр юстиции Ярив Левин.
Другие страны
31 марта 2024 г. 18:30
Премьер-министра Израиля прооперируют

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня вечером перенесет операцию по лечению грыжи, пост премьера временно займет заместитель премьера и министр юстиции Ярив Левин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия премьера.

По ее информации, операция будет проводиться под полной анестезией. Как сообщает газета The Times of Israel, грыжа была обнаружена во время планового осмотра накануне вечером.

В июле 2023 года Нетаньяху прошел процедуру по установке кардиостимулятора. Хирургическое вмешательство выполнялось "под седацией", на время операции обязанности главы правительства также были возложены на Ярива Левина.

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