Премьер-министра Гаити вызвали в прокуратуру по делу об убийстве президента

Прокурор Порт-о-Пренса Бед-Фор Клод попросил о встрече премьер-министра Гаити Ариэля Анри.

Прокурор Порт-о-Пренса Бед-Фор Клод попросил о встрече премьер-министра Гаити Ариэля Анри.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press .

Он просит главу правительства посетить прокуратуру и дать показания по делу об убийстве президента республики Жовенеля Моиза. Анри общался по телефону с подозреваемым в убийстве спустя несколько часов после преступления.

По информации агентства EFE , премьер должен прийти в прокуратуру 14 сентября.

Моиз, возглавлявший государство с 2017 года, получил смертельное ранение во время нападения на его резиденцию в ночь на 7 июля. Супруга Моиза также пострадала и была госпитализирована в Майами. Исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф заявил, что президента пытали перед убийством.