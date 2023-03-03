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Премьер-министр: За год войны госдолг Украины вырос до 111 млрд долларов

Премьер-министр: За год войны госдолг Украины вырос до 111 млрд долларов Государственный долг Украины в течение 2022 года вырос на 13 млрд долларов - до 111 млрд долларов США.
Другие страны
3 марта 2023 г. 18:21
Премьер-министр: За год войны госдолг Украины вырос до 111 млрд долларов

Государственный долг Украины в течение 2022 года вырос на 13 млрд долларов - до 111 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Значительная финансовая международная поддержка в объеме 38,5 млрд долларов в течение 2022 года позволила незначительно увеличивать государственный долг. По состоянию на начало года госдолг составляет 111 млрд долларов, он увеличился по сравнению с позапрошлым годом на 13 млрд долларов", - сообщил Шмыгаль.

Украина в течение 2022 года провела реструктуризацию части государственного долга, а именно получила отсрочку по внешнему долгу на 20 млрд долларов на 2 года.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir: “Ukraynanın dövlət borcu 111 milyard dollara yüksəlib”
Версия на английском языке Prime Minister: Ukraine's state debt grows to $111 billion during year of war

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