Премьер-министр Японии заразился коронавирусом

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заразился коронавирусом.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заразился коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NHK , об этом сообщила канцелярия главы правительства.

Так, 65-летний премьер сдал положительный тест на COVID-19. В данный момент он находится в своей резиденции в Токио.

По данным телеканала вечером в субботу у Кисиды появились симптомы заражения - небольшая температура и кашель.

Во второй половине этой недели японский премьер взял несколько дней отдыха по случаю отмечаемого в стране праздника поминовения усопших Обон. Отпуск он проводил с семьей в префектуре Сидзуока.

12 августа Кисида четвертый раз привился вакциной от коронавируса. Четвертая доза препарата от COVID-19 в Японии доступна сейчас только пожилым людям.

Агентство Kyodo подчеркнуло, что глава правительства отменил запланированный на 27-28 августа визит в Тунис.