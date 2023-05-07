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Премьер-министр Японии впервые за 12 лет посетил Южную Корею

Премьер-министр Японии впервые за 12 лет посетил Южную Корею Начался официальный визит премьер-министра Японии Фумио Кишиды в Южную Корею. Это первый визит премьер-министра Японии в Южную Корею за последние 12 лет.
Другие страны
7 мая 2023 г. 10:19
Премьер-министр Японии впервые за 12 лет посетил Южную Корею

Начался официальный визит премьер-министра Японии Фумио Кишиды в Южную Корею. Это первый визит премьера Японии в Южную Корею за последние 12 лет.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, на встречах премьер-министра Фумио Кишиды с лидером Южной Кореи, которые пройдут как в ограниченном, так и в расширенном составе, будут обсуждаться вопросы безопасности, высокотехнологичной промышленности, сотрудничества в области науки и технологий, гуманитарной сфере.

Одной из центральных тем переговоров сторон является вопрос сотрудничества в двустороннем, а также в трехстороннем формате, включая США, в противодействии ракетно-ядерным угрозам Северной Кореи.

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