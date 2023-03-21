Премьер-министр Японии прибыл в Киев

Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Киев.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Киев.

Как передает Report, об этом пишет Kyodo.

Визит, который держался в секрете до прибытия, состоялся через день после того, как Ф.Кисида встретился со своим индийским коллегой Нарендрой Моди в Нью-Дели. Японский лидер редко совершает необъявленную поездку в другую страну, пишет агенство.

Ожидается, что премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский обсудят поддержку Японией восстановления Украины, которая с прошлого года подвергается нападкам со стороны России.

"Кисида планирует продемонстрировать приверженность Японии поддержке Украины в преддверии саммита Большой семерки, который он проведет в Хиросиме в мае",- сообщает агентство.