Премьер-министр Японии подписал решение о роспуске нижней палаты парламента

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба подписал документ, согласно которому нижняя палата парламента будет распущена.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба подписал документ, согласно которому нижняя палата парламента будет распущена.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Kyodo.

"Кабинет министров Исибы одобрил план роспуска нижней палаты в среду утром и окончательно утвердит график проведения кампании, которая начнется 15 октября", — говорится в статье.

Также в этот же день, 9 октября, премьер-министр проведет пресс-конференцию.

Уточняется, что срок полномочий членов нижней палаты заканчивается в октябре 2025 года, однако, согласно Конституции Японии, премьер-министр имеет право распустить их по своему усмотрению.