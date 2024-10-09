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Премьер-министр Японии подписал решение о роспуске нижней палаты парламента

Премьер-министр Японии подписал решение о роспуске нижней палаты парламента Премьер-министр Японии Сигэру Исиба подписал документ, согласно которому нижняя палата парламента будет распущена.
Другие страны
9 октября 2024 г. 08:52
Премьер-министр Японии подписал решение о роспуске нижней палаты парламента

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба подписал документ, согласно которому нижняя палата парламента будет распущена.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

"Кабинет министров Исибы одобрил план роспуска нижней палаты в среду утром и окончательно утвердит график проведения кампании, которая начнется 15 октября", — говорится в статье.

Также в этот же день, 9 октября, премьер-министр проведет пресс-конференцию.

Уточняется, что срок полномочий членов нижней палаты заканчивается в октябре 2025 года, однако, согласно Конституции Японии, премьер-министр имеет право распустить их по своему усмотрению.

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