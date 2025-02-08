Премьер-министр Японии подарил Трампу золотой самурайский шлем

Премьер Японии Сигэру Исиба подарил президенту США Дональду Трампу золотой самурайский шлем во время их первой встречи в Вашингтоне.

Премьер Японии Сигэру Исиба подарил президенту США Дональду Трампу золотой самурайский шлем во время их первой встречи в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом сообщают японские СМИ.

Идея подарка возникла на фоне популярности американского сериала “Сегун”, действие которого происходит в Японии, а также известной любви Трампа к золоту.

Подаренный самурайский шлем был изготовлен японской компанией Ningyouno Hanafusa Co. из префектуры Тоттори (родной регион Исибы).

Шлем имеет размеры 57×81×48 см и стоит 168 тыс. иен (около $1 100).

Президент компании Томоя Ханафуса сообщил, что в ноябре прошлого года фирма получила заказ на золотой самурайский шлем от Министерства иностранных дел Японии, но ей лишь сообщили, что предмет будет передан в качестве подарка иностранной VIP-персоне.

Напомним, в 2019 году занимавший в то время пост премьера Японии Синдзо Абэ подарил Дональду Трампу жемчужные запонки, а его жене Меланье — чайный набор.