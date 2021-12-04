О нас
Report Georgia
Аудио новости

Премьер-министр Японии перенесет свой запланированный визит в США

Премьер-министр Японии перенесет свой запланированный визит в США Премьер-министр Японии Фумио Кисида перенесет свой запланированный визит в США на 2022 год.
Другие страны
4 декабря 2021 г. 13:25
Премьер-министр Японии перенесет свой запланированный визит в США

Премьер-министр Японии Фумио Кисида перенесет свой запланированный визит в США на 2022 год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, причинами тому являются трудности, вызванные распространением в мире омикрон-штамма коронавируса, а также тот факт, что сейчас Кисида занят важными вопросами внутренней политики, включая формирование бюджета Японии на следующей финансовый год.

Премьер Японии в субботу в ходе общения с журналистами заявил о том, что вопрос его визита в США все еще находится на стадии согласования. "Для нашего японо-американского альянса очень важным было бы проведение переговоров на высшем уровне. Однако касательно возможности визита необходимо учитывать множество факторов, включая ситуацию в США. Этот вопрос находится на стадии согласования, рассчитываю посетить США как можно скорее после дня завершения нынешней сессии парламента (21 декабря)", - сказал Кисида.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В центре Нью-Йорка зажглась главная рождественская елка США
ФотоВ центре Нью-Йорка зажглась главная рождественская елка США
4 декабря 2021 г. 12:44
Разведка США: РФ планирует привлечь к новому наступлению на Украину около 175 тысяч военных
Разведка США: РФ планирует привлечь к новому наступлению на Украину около 175 тысяч военных
4 декабря 2021 г. 10:34
СМИ: Посол России будет отозван из Армении
СМИ: Посол России будет отозван из Армении
4 декабря 2021 г. 10:27
В Японии отменили трехдневную изоляцию для полностью вакцинированных
В Японии отменили трехдневную изоляцию для полностью вакцинированных
4 декабря 2021 г. 10:18
Генсек ООН выступает против ограничений на поездки из-за COVID-19
Генсек ООН выступает против ограничений на поездки из-за COVID-19
4 декабря 2021 г. 09:40
Омикрон-штамм коронавируса выявили в 10 штатах США
Омикрон-штамм коронавируса выявили в 10 штатах США
4 декабря 2021 г. 09:19
В Греции сократили срок ревакцинации с шести месяцев до трех
В Греции сократили срок ревакцинации с шести месяцев до трех
4 декабря 2021 г. 08:07
Федеральные силы Эфиопии восстановили контроль над четырьмя городами
Федеральные силы Эфиопии восстановили контроль над четырьмя городами
4 декабря 2021 г. 07:27
В Ираке и Сирии нейтрализованы 4 террориста
В Ираке и Сирии нейтрализованы 4 террориста
4 декабря 2021 г. 07:15
В Парагвае при падении самолета погибли трое американцев
В Парагвае при падении самолета погибли трое американцев
4 декабря 2021 г. 06:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi