Премьер-министр Японии намерен распустить фракцию в правящей партии из-за скандала

Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен распустить фракцию в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), которую он возглавлял до декабря 2023 года, на фоне скандала вокруг нарушений финансовой отчетности.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен распустить фракцию в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), которую он возглавлял до декабря 2023 года, на фоне скандала вокруг нарушений финансовой отчетности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Yomiuri.

"Я изучаю возможность роспуска. Мы должны рассмотреть этот вариант, если его осуществление позволит восстановить доверие населения к политике", - приводит издание слова главы правительства.

Как отмечает газета, соответствующее намерение Кисиды может привести к роспуску и других фракций ЛДП.

По данным агентства Kyodo, в связи со скандалом японская прокуратура готовится возбудить дело из-за нарушений финансовой отчетности против бывшего бухгалтера внутрипартийной группы экс-генсека ЛДП Тосихиро Никаи, а также в отношении бухгалтера фракции, которую при жизни возглавлял бывший премьер Синдзо Абэ.

Ранее агентство сообщило, что аналогичное дело будет возбуждено против бывшего бухгалтера фракции Кисиды.