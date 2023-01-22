Премьер-министр Японии может в середине февраля посетить Украину

Премьер-министр Японии Фумио Кисида может в середине следующего месяца посетить Украину и провести переговоры в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида может в середине следующего месяца посетить Украину и провести переговоры в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники сообщила газета Yomiuri Shimbun .

По ее данным, японский премьер также планирует осмотреть районы Украины, где ранее шли бои. Ожидается, что по итогам зарубежной поездки, если она состоится, будет принято совместное заявление, в котором Кисида и украинские власти выступят с осуждением действий России, пишет издание.

Газета отмечает, что визит на территорию Украины важен для Кисиды в связи с председательством Японии в Группе семи (G7) в нынешнем году. Поездка могла бы продемонстрировать активную вовлеченность Токио в процесс оказания помощи Киеву.

Между тем японские власти все еще изучают возможность организации зарубежной поездки с точки зрения обеспечения безопасности. В качестве основного варианта рассматривается въезд в страну через территорию соседней Польши. Кроме того, визит Кисиды может состояться в выходные дни, чтобы не мешать работе премьера в ходе сессии парламента Японии, которая начнется 23 января.