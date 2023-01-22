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Премьер-министр Японии может в середине февраля посетить Украину

Премьер-министр Японии может в середине февраля посетить Украину Премьер-министр Японии Фумио Кисида может в середине следующего месяца посетить Украину и провести переговоры в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Другие страны
22 января 2023 г. 06:14
Премьер-министр Японии может в середине февраля посетить Украину

Премьер-министр Японии Фумио Кисида может в середине следующего месяца посетить Украину и провести переговоры в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники сообщила газета Yomiuri Shimbun.

По ее данным, японский премьер также планирует осмотреть районы Украины, где ранее шли бои. Ожидается, что по итогам зарубежной поездки, если она состоится, будет принято совместное заявление, в котором Кисида и украинские власти выступят с осуждением действий России, пишет издание.

Газета отмечает, что визит на территорию Украины важен для Кисиды в связи с председательством Японии в Группе семи (G7) в нынешнем году. Поездка могла бы продемонстрировать активную вовлеченность Токио в процесс оказания помощи Киеву.

Между тем японские власти все еще изучают возможность организации зарубежной поездки с точки зрения обеспечения безопасности. В качестве основного варианта рассматривается въезд в страну через территорию соседней Польши. Кроме того, визит Кисиды может состояться в выходные дни, чтобы не мешать работе премьера в ходе сессии парламента Японии, которая начнется 23 января.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Yaponiyanın Baş naziri fevralın ortalarında Kiyevə səfər edə bilər”

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