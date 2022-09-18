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Премьер-министр Венгрии: Украина может потерять половину территорий

Премьер-министр Венгрии: Украина может потерять половину территорий Украина может лишиться существенной части своих территорий.
Другие страны
18 сентября 2022 г. 14:54
Премьер-министр Венгрии: Украина может потерять половину территорий

Украина может лишиться существенной части своих территорий.

Как передает Report со ссылкой на газету Nepszava, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе закрытой встречи партии "Фидес — Венгерский гражданский союз".

По его мнению, украинский конфликт грозит затянуться до 2030 года, а Киев в итоге может потерять треть или даже половину своей территории.

Вину за полномасштабные боевые действия, как отмечает СМИ, он возложил на Запад. Венгерский премьер полагает, что конфликт в Украине мог бы быть локальным, если бы западные страны не вмешались и не сделали его глобальным.

Антироссийские санкции Запада также подверглись критике со стороны Орбана. Он предупредил, что в связи с энергетическим кризисом, вызванным этими ограничениями, зимой может остановиться до 40% европейской промышленности. Орбан заявил, что будет выступать против продления этих рестрикций.

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Версия на английском языке Hungarian PM sharply criticizes West's Ukraine, Russia policies
Версия на азербайджанском языке Macarıstanın Baş naziri Qərbin Ukrayna və Rusiya siyasətini kəskin tənqid edib

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