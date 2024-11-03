Премьер-министр Венгрии раскритиковал европейских политиков за позицию по Украине

Если республиканец Дональд Трамп станет президентом США и откажется поддерживать Украину, тогда Европа не сможет нести бремя украинского конфликта в одиночку и должна будет встать на путь мира.

Если республиканец Дональд Трамп станет президентом США и откажется поддерживать Украину, тогда Европа не сможет нести бремя украинского конфликта в одиночку и должна будет встать на путь мира.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире Kossuth Rádió.

Он напомнил, что саммит Европейского политического сообщества состоится 7 ноября в Будапеште.

"На этом мероприятии мы должны попытаться изменить ситуацию, в которой оказалась Европа. Теперь мы сидим на табуретке в углу, а американцы и русские - на троне. Если ожидаемый поворот действительно произойдет, Европа не сможет оставаться сторонницей войны", - заявил Орбан.

По его словам, Запад стоит перед лицом больших перемен, поскольку в мире появилось новое большинство.

"Подавляющее большинство людей выступают за мир, против миграции и гендера. Это те силы, которые мы, патриоты, представляем в Европе, и я верю, что именно эти силы войдут в правительство США во вторник (после выборов - ред.)", - сказал премьер.