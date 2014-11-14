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    Премьер-министр Великобритании заявил о возможном ужесточении санкций против России

    Если Россия займет конструктивную позицию по отношению к свободе и независимости Украины, мы можем рассмотреть отмену санкций

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Санкции Запада против России могут быть как ужесточены, так и отменены. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на Reuters, заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.

    "Если Россия займет конструктивную позицию по отношению к свободе и независимости Украины, мы можем рассмотреть отмену санкций, если же Россия продолжит нагнетать ситуацию, мы можем ужесточить санкции. Все просто", — сказал Кэмерон.

    При этом британский премьер выразил надежду, что россияне позволят Украине "развиваться как независимой и свободной стране, свободной в своем выборе". 

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