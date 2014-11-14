Премьер-министр Великобритании заявил о возможном ужесточении санкций против России

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Санкции Запада против России могут быть как ужесточены, так и отменены. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на Reuters, заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.

"Если Россия займет конструктивную позицию по отношению к свободе и независимости Украины, мы можем рассмотреть отмену санкций, если же Россия продолжит нагнетать ситуацию, мы можем ужесточить санкции. Все просто", — сказал Кэмерон.

При этом британский премьер выразил надежду, что россияне позволят Украине "развиваться как независимой и свободной стране, свободной в своем выборе".