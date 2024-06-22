Премьер-министр Великобритании: Найджел Фараж играет на руку Путину

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что высказывание лидера правой популистской британской партии Reform UK Найджела Фаража о войне в Украине выгодно России.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что высказывание лидера правой популистской британской партии Reform UK Найджела Фаража о войне в Украине выгодно России.

Об этом Report передает со ссылкой на Sky News.

Речь идет о недавнем высказывании Фаража, в котором он заявил, что Запад "спровоцировал" вторжение России в Украину.

"То, что он [Найджел Фараж] сказал, совершенно неверно и только играет на руку Путину. Это человек, который применил нервно-паралитическое вещество на улицах Британии, заключает сделки с такими странами, как Северная Корея. Подобное потакание опасно для безопасности Британии, наших союзников, которые полагаются на нас, и только еще больше подстегивает Путина", - сказал он.