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Премьер-министр: В Албании высоко оценили освобождение азербайджанских территорий

Премьер-министр: В Албании высоко оценили освобождение азербайджанских территорий "Албания придает большое значение развитию отношений с Азербайджанской Республикой. В нашей стране высоко оценили освобождение азербайджанских территорий".
Другие страны
14 апреля 2022 г. 22:22
Премьер-министр: В Албании высоко оценили освобождение азербайджанских территорий

"Албания придает большое значение развитию отношений с Азербайджанской Республикой. В нашей стране высоко оценили освобождение азербайджанских территорий".

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама во время встречи со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Гость поделился своим мнением о важности сотрудничества между парламентами в сфере законодательства и обмена опытом. Он подчеркнул, что Албания как непостоянный член Совета Безопасности ООН всегда поддерживала Азербайджан.

Премьер-министр выразил уверенность, что отношения между двумя странами будут и впредь развиваться.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir: “Azərbaycanın ərazilərini azad etməsi Albaniyada müsbət dəyərləndirilib”

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