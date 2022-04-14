Премьер-министр: В Албании высоко оценили освобождение азербайджанских территорий

"Албания придает большое значение развитию отношений с Азербайджанской Республикой. В нашей стране высоко оценили освобождение азербайджанских территорий".

"Албания придает большое значение развитию отношений с Азербайджанской Республикой. В нашей стране высоко оценили освобождение азербайджанских территорий".

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама во время встречи со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Гость поделился своим мнением о важности сотрудничества между парламентами в сфере законодательства и обмена опытом. Он подчеркнул, что Албания как непостоянный член Совета Безопасности ООН всегда поддерживала Азербайджан.

Премьер-министр выразил уверенность, что отношения между двумя странами будут и впредь развиваться.