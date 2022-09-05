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Премьер-министр Украины встретился с верховным представителем ЕС

Премьер-министр Украины встретился с верховным представителем ЕС Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль находится в Брюсселе, где встретился с верховным представителес ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепом Боррелем.
Другие страны
5 сентября 2022 г. 15:00
Премьер-министр Украины встретился с верховным представителем ЕС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль находится в Брюсселе, где встретился с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Как передает Report, об этом Боррель написал в Twitter.

"Тепло приветствуем премьер-министра Дениса Шмыгаля во время его первого визита в Брюссель с начала вторжения России в Украину. Его присутствие и проведение Совета ассоциации являются еще одним доказательством стойкости и храбрости Украины. Мы продолжим поддерживать путь Украины в ЕС", - говорится в публикации.

https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1566735988126367744

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Версия на английском языке Ukraine PM meets with EU High Representative

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