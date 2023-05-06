Премьер-министр Украины встретился с президентом Еврокомиссии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, находящийся в Лондоне по случаю коронации Чарльза ІІІ, провел встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, находящийся в Лондоне по случаю коронации Чарльза ІІІ, провел встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как передает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написала глава ЕК.

Шмыгаль обсудил с фон дер Ляйен восстановление Украины и дальнейшую поддержку Европейского союза в борьбе против России.

"Очень продуктивная встреча с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Мы обсудили поддержку ЕС для восстановления и восстановления Украины, учитывая предстоящую конференцию по восстановлению Украины в Лондоне в июне. Еврокомиссия будет оставаться жестким в своих обязательствах по помощи Украине в восстановлении страны", - отметила фон дер Ляйен.