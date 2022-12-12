Премьер-министр: Украине нужны не наступательные, а оборонительные вооружения

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью каналу France 24, что страна не нуждается в поставках западных наступательных вооружений, ей нужны только оборонительные системы, передает Report со ссылкой на Газета.ру.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью каналу France 24, что страна не нуждается в поставках западных наступательных вооружений, ей нужны только оборонительные системы, передает Report со ссылкой на Газета.ру.

«Нам не нужны наступательные вооружения, мы только хотим защитить нашу территорию», — подчеркнул министр.

Он отметил, что Вооруженным силам Украины нужны системы противовоздушной обороны, современные танки, «чтобы стабилизировать ситуацию на линии фронта», и современное военно-техническое снаряжение.