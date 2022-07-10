Премьер-министр: Украина получит 1,7 млрд долларов безвозвратного гранта

Украина получит 1,7 млрд долларов гранта от Агентства США по международному развитию (USAID).

Украина получит 1,7 млрд долларов гранта от Агентства США по международному развитию (USAID).

Как передает Report, об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

Грант поступит от Целевого фонда одного донора, созданного Международным банком реконструкции и развития (МБРР), Международной ассоциацией развития (МАР) и USAID.

"Это результаты договоренностей, достигнутых партнерами по развитию из-за развязанной Россией широкомасштабной агрессии против Украины. Грант будет привлекаться на безвозмездной, безвозвратной основе в государственный бюджет Украины от USAID при поддержке МБРР и МАР", - написал он.

По словам премьера, проект соглашения был одобрен на заседании украинского правительства.

Шмыгаль добавил, что деньги будут направлены для покрытия расходов госбюджета на оплату услуг по программе медицинских гарантий. "Это чрезвычайно существенная поддержка от наших американских партнеров", – отметил он.