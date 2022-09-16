Премьер-министр: Украина на 80% готова к отопительному сезону

"Украина на 80% готова к отопительному сезону".

"Украина на 80% готова к отопительному сезону".

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Cкоро в Украине начнется отопительный сезон. Самый сложный в истории. Подготовка к нему шла летом, продолжается и сейчас. Состояние готовности уже больше 80%. Накоплены значительные ресурсы угля, продолжается закачка газа в хранилища", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в пятницу.

По его словам, власти формируют договоренности с партнерами о дополнительных поставках газа, выделили 1,4 млрд гривен на подготовку к экстренным ситуациям, закуплено почти 1,5 тыс. мобильных генераторов, десятки резервных котлов.

"Сформирован оперативный штаб, который будет быстро решать любые кризисные вопросы. В первую очередь, вопрос ликвидации последствий атак России на нашу критическую инфраструктуру. Мы готовились и готовимся ко всем сценариям. И сделаем все возможное, чтобы этой зимой украинцы были с теплом, светом и водой", - подытожил Шмыгаль.