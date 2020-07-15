Премьер-министр Туниса подал президенту прошение об отставке

Премьер-министр Туниса Элиас Фахфах в среду подал президенту страны Каису Саиду прошение об отставке.

Премьер-министр Туниса Элиас Фахфах в среду подал президенту страны Каису Саиду прошение об отставке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, у президента теперь есть неделя, чтобы назначить преемника Фахфаха, который должен будет в течение двух месяцев сформировать новое правительство и заручиться поддержкой парламента.

Отметим, что ранее радиостанция "Мозаик-ФМ" информировала, что глава государства официально попросил премьер-министра уйти в отставку. Предложение Саида поступило на фоне глубокого кризиса между парламентом и правительством страны. Некоторое время назад несколько политических блоков Ассамблеи народных представителей (парламента) Туниса приняли решение поставить в парламенте на голосование вопрос о недоверии кабинету Фахфаха.