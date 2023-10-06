Премьер-министр Словении выступил за легализацию мигрантов

Премьер-министр Республики Словения Роберт Голоб считает, что единственным способом регулирования миграции является ее легализация.

Премьер-министр Республики Словения Роберт Голоб считает, что единственным способом регулирования миграции является ее легализация.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, слова политика, участвующего в неформальном саммите ЕС в городе Гранада, опубликованы на странице правительства страны в соцсети Х.

"Я убежден, что единственный способ регулировать миграцию и эффективно управлять ею - это легализация. Как можно больше мигрантов должны быть легализованы с помощью в том числе подготовительных центров. Речь идет не только об изучении языка (принимающей страны), но и приобретении навыков у себя на родине, - полагает Голоб. - Европе нужна рабочая сила, а также способы помочь этим людям добраться до работы и дома в ЕС абсолютно легальным способом. Чтобы, с одной стороны, мы не сталкивались с преступными группировками, а с другой - чтобы люди по приезде как можно скорее получали соответствующую работу".

Венгрия и Польша выступают против предложенного лидерами ЕС нового миграционного пакта, который предусматривает расселение беженцев и мигрантов в европейских странах на основе установленных квот, а в случае отказа - выплату в общий фонд средств на их содержание. Будапешт не хочет, чтобы страна превратилась "во вторую Лампедузу" и "гетто для мигрантов". Венгерское правительство считает, что эти лица не должны пересекать границы ЕС до тех пор, пока их заявления на въезд не будут рассмотрены, а все связанные с этим проблемы следует решать "в местах их происхождения", хотя и при финансовой помощи Евросоюза.