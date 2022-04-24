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Премьер-министр Словении проголосовал на парламентских выборах

Премьер-министр Словении проголосовал на парламентских выборах Премьер-министр Словении Янез Янша принял участие в голосовании на парламентских выборах, которые стартовали в воскресенье в республике.
Другие страны
24 апреля 2022 г. 15:18
Премьер-министр Словении проголосовал на парламентских выборах

Премьер-министр Словении Янез Янша принял участие в голосовании на парламентских выборах, которые стартовали в воскресенье в республике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Словенское агентство печати (STA).

По словам политика, это важный день для всей страны, так как по итогам выборов станет ясно, как Словения будет развиваться не только в ближайшие четыре года, но и в следующем десятилетии, в течение которого намечена реализация большого числа проектов. Янша выразил надежду, что получится продолжить путь, пройденный Словенией во второй половине текущего правительственного мандата. Премьер добавил, что ожидает высокую явку населения в ходе парламентских выборов.

Отметим, что первые предварительные данные о результатах голосования станут известны после 19:30 (21:30, бакинское время).

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