Премьер-министр Словении проголосовал на парламентских выборах

Премьер-министр Словении Янез Янша принял участие в голосовании на парламентских выборах, которые стартовали в воскресенье в республике.
По словам политика, это важный день для всей страны, так как по итогам выборов станет ясно, как Словения будет развиваться не только в ближайшие четыре года, но и в следующем десятилетии, в течение которого намечена реализация большого числа проектов. Янша выразил надежду, что получится продолжить путь, пройденный Словенией во второй половине текущего правительственного мандата. Премьер добавил, что ожидает высокую явку населения в ходе парламентских выборов.
Отметим, что первые предварительные данные о результатах голосования станут известны после 19:30 (21:30, бакинское время).