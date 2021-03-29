Премьер-министр Словакии заявил о готовности поменяться постами с главой Минфина

Словацкий премьер Игорь Матович заявил, что готов поменяться местами в правительстве с главой минфина Эдуардом Хегером, который в таком случае возглавит кабмин.

Словацкий премьер Игорь Матович заявил, что готов поменяться местами в правительстве с главой минфина Эдуардом Хегером, который в таком случае возглавит кабмин.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом он сказал в воскресенье вечером на пресс-конференции, которая транслировалась сетевыми ТВ-каналами.

"На заседании руководства нашей партии "Обычные люди и независимые личности" я заявил о том, готов покинуть пост премьера и поменяться местами с Эдуардом Хегером, то есть, он станет премьером, а я займу пост главы минфина", - сказал Матович.

В свою очередь, Хегер заявил, что готов возглавить кабинет, а вечером в воскресенье встретится с руководством других партий правящей коалиции, которые уже дали предварительное согласие с таким вариантом разрешения правительственного кризиса.

Глава минфина Словакии Эдуард Хегер получил поддержку от всех четырех партий правящей коалиции.

Помимо партии ОЛНЛ, членом руководства которой является новый кандидат в премьеры Хегер, в поддержку решения Матовича выступило руководство партии "Мы семья".

"Я встретился сейчас с руководством партии "За людей", которое поддержало выдвижение моей кандидатуры на пост главы правительства. Позднее вечером я предполагаю встретиться с лидером партии "Свобода и солидарность" Рихардом Суликом и обсудить нынешнюю ситуацию. В понедельник я хочу попросить о встрече с президентом республики Зузаной Чапутовой", - заявил журналистам Хегер.