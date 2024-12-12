Премьер-министр Словакии: Запад в будущем может пожертвовать Украиной

Украина "потеряет треть своей территории" в результате войны с Россией.

Украина "потеряет треть своей территории" в результате войны с Россией.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo.

Он отметил, что Запад в будущем может пожертвовать Киевом, как он пожертвовал Чехословакией в 1938 году.

"Наступит момент, когда Запад скажет: "Мы не справились, поэтому потеряли Украину"", - сказал Фицо.

Премьер считает, что Запад не предложит Украине гарантий безопасности, таких как присутствие иностранных войск.

Отметим, что в сентябре 1938 года главы правительств Германии, Англии, Франции и Италии подписали Мюнхенское соглашение. Согласно данному документу, Чехословакия была разделена между Третьим Рейхом, Польшей и Венгрией.

Напомним, что война между Украиной и Россией началась 24 февраля 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что война может закончиться в следующем году.