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Премьер-министр Сингапура уйдет в отставку после 20 лет в должности

Премьер-министр Сингапура уйдет в отставку после 20 лет в должности Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун объявил о том, что покинет свой пост 15 мая. Преемником 72-летнего политика на посту премьер-министра станет 51-летний Лоуренс Вонг Сюн Цай.
Другие страны
15 апреля 2024 г. 13:53
Премьер-министр Сингапура уйдет в отставку после 20 лет в должности

Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун объявил о том, что покинет свой пост 15 мая. Преемником 72-летнего политика на посту премьер-министра станет 51-летний Лоуренс Вонг Сюн Цай.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сказано в официальном заявлении на сайте премьер-министра.

Лоуренс Вонг, который сейчас является вице-премьером и возглавляет Министерство финансов, вступит в новую должность в тот же день, то есть 15 мая. Он написал в соцсети, что для него будет честью принять обязанности премьер-министра.

"Я принимаю эту ответственность со смирением и глубоким чувством долга. Я обещаю отдать всего себя этому делу", - заявил он.

Отметим, что Сяньлун возглавил правительство страны в августе 2004 года.

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Версия на английском языке Singapore’s PM to resign after 20 years in office

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