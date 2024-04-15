Премьер-министр Сингапура уйдет в отставку после 20 лет в должности

Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун объявил о том, что покинет свой пост 15 мая. Преемником 72-летнего политика на посту премьер-министра станет 51-летний Лоуренс Вонг Сюн Цай.

Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун объявил о том, что покинет свой пост 15 мая. Преемником 72-летнего политика на посту премьер-министра станет 51-летний Лоуренс Вонг Сюн Цай.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сказано в официальном заявлении на сайте премьер-министра.

Лоуренс Вонг, который сейчас является вице-премьером и возглавляет Министерство финансов, вступит в новую должность в тот же день, то есть 15 мая. Он написал в соцсети, что для него будет честью принять обязанности премьер-министра.

"Я принимаю эту ответственность со смирением и глубоким чувством долга. Я обещаю отдать всего себя этому делу", - заявил он.

Отметим, что Сяньлун возглавил правительство страны в августе 2004 года.