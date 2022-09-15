Премьер-министр Швеции подала в отставку

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подала в отставку.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подала в отставку.

Как передает Report со ссылкой на BBC, ожидается, что лидер умеренной партии Ульф Кристерссон теперь сформирует правительство. При этом, окончательный результат еще предстоит подтвердить после пересчета голосов.

Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон признала поражение на парламентских выборах, а также заявила, что подаст в отставку в четверг.

"Завтра я подам прошение об отставке с поста премьер-министра, и ответственность за продолжение процесса (формирования правительства) перейдет к спикеру и парламенту, - сказала она. - Когда будет новое правительство, я возглавлю Социал-демократическую (рабочую) партию в оппозиции".