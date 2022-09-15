О нас

Премьер-министр Швеции подала в отставку

Премьер-министр Швеции подала в отставку Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подала в отставку.
Другие страны
15 сентября 2022 г. 13:38
Премьер-министр Швеции подала в отставку

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подала в отставку.

Как передает Report со ссылкой на BBC, ожидается, что лидер умеренной партии Ульф Кристерссон теперь сформирует правительство. При этом, окончательный результат еще предстоит подтвердить после пересчета голосов.

Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон признала поражение на парламентских выборах, а также заявила, что подаст в отставку в четверг.

"Завтра я подам прошение об отставке с поста премьер-министра, и ответственность за продолжение процесса (формирования правительства) перейдет к спикеру и парламенту, - сказала она. - Когда будет новое правительство, я возглавлю Социал-демократическую (рабочую) партию в оппозиции".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Swedish PM resigns

Самое важное

Еще 21 военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана стал шехидом
Еще 21 военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана стал шехидом
15 сентября 2022 г. 13:25
В Агалы спустя 29 лет прозвучал первый звонок
ФотоВ Агалы спустя 29 лет прозвучал первый звонок
15 сентября 2022 г. 09:57
СГБ: В Азербайджане временно ограничивается работа соцсети TikTok
СГБ: В Азербайджане временно ограничивается работа соцсети TikTok
14 сентября 2022 г. 19:13
МО Азербайджана: Наши позиции в Лачыне подвергаются обстрелу из артустановок и минометов
МО Азербайджана: Наши позиции в Лачыне подвергаются обстрелу из артустановок и минометов
14 сентября 2022 г. 18:28
МО: К сожалению, у нас есть потери, общественности будет предоставлена дополнительная информация
МО: К сожалению, у нас есть потери, общественности будет предоставлена дополнительная информация
14 сентября 2022 г. 18:22
Азербайджан готов передать Армении до 100 тел военнослужащих в одностороннем порядке
Азербайджан готов передать Армении до 100 тел военнослужащих в одностороннем порядке
14 сентября 2022 г. 16:20
Минобороны: Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении подвергаются обстрелу
Минобороны: Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении подвергаются обстрелу
14 сентября 2022 г. 15:13
Президент: Армения продолжает нарушать режим прекращения огня
Президент: Армения продолжает нарушать режим прекращения огня
14 сентября 2022 г. 14:15
Позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении подвергаются артобстрелу
Позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении подвергаются артобстрелу
14 сентября 2022 г. 13:11
Погибшие в результате армянской провокации военнослужащие Азербайджана
Погибшие в результате армянской провокации военнослужащие Азербайджана
14 сентября 2022 г. 10:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi