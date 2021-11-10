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Премьер-министр Швеции подал в отставку

Премьер-министр Швеции подал в отставку Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен подал спикеру парламента Андреасу Нурленсу заявление об отставке.
Другие страны
10 ноября 2021 г. 17:24

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен подал спикеру парламента Андреасу Нурленсу заявление об отставке.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", премьер объявил об этом на пресс-конференции.

Ранее Лёвен ушел с поста лидера Социал-демократической партии. Новым лидером социал-демократов была избрана министр Магдалена Андерссон, вероятно, она и станет новым премьером, если ее поддержит парламент по итогам консультаций и голосования.

Лёвен руководил правительством Швеции семь лет. Андерссон может стать первой женщиной во главе шведского правительства.

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