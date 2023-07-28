Премьер-министр Швеции обеспокоен последствиями сожжения Корана в Стокгольме

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон "чрезвычайно обеспокоен" потенциальными последствиями, если в его стране будут продолжаться демонстрации с сожжением Корана.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон "чрезвычайно обеспокоен" потенциальными последствиями, если в его стране будут продолжаться демонстрации с сожжением Корана.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, акции с сожжением Корана книги в Швеции оскорбили ряд мусульманских стран, в частности Турцию, поддержку которой необходимо получить, чтобы присоединиться к НАТО.

Глава шведского правительства отметил, что в полицию были поданы новые запросы на разрешение проведения подобных демонстраций.

"Если они будут предоставлены, нас ждут дни, когда существует явный риск того, что произойдет что-то серьезное. Я очень обеспокоен тем, к чему это может привести", - сказал Кристерссон.